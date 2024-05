Doppio scippo Gasperini: addio Inter con la clausola

L’Atalanta tenta il doppio colpo per beffare l’Inter: avviati contatti e acquisto con clausola, si attende la mossa di Marotta

Il calciomercato entra già nel vivo, con l’Inter che sarà assoluta protagonista dell’estate. La squadra campione d’Italia dovrà fare qualche investimento per ridurre il gap con le big d’Europa e tentare l’assalto alla Champions League.

Allo stesso tempo, l’obiettivo della dirigenza nerazzurra è anche quella di puntare sui giovani, sulle promesse e quei campioni che un giorno potranno fare la differenza a Milano. Tra questi, nella lista dei possibili acquisti, ci sono un paio di giocatori argentini che interessano particolarmente i talent scout. Gasperini e i suoi osservatori, però, vorrebbero beffare l’Inter e già sarebbero stati avviati contatti con il presidente del Boca Juniors, la storica bandiera argentina Juan Riquelme.

Valentini e Medina tra Inter e Atalanta: le ultime

Non è un mistero che il difensore Nicolas Valentini piaccia molto all’Inter, come già raccolto da Calciomercato.it qualche giorno fa. Il classe 2001 è entrato ormai in scadenza contrattuale: terminerà la sua esperienza con il Boca Juniors a dicembre 2024. Un profilo altamente appetibile perché provvisto di passaporto italiano.

Per via della sua delicata situazione, il club ha messo fuori rosa Valentini che di recente ha rifiutato di rinnovare il contratto con gli Xeneizes. Nel vecchio accordo stipulato tra le parti è prevista una clausola rescissoria di circa 10 milioni di euro, che l’Atalanta sarebbe disposta anche ad investire nel giro di poche settimane.

Infatti, come riportato da masfichajes.com, Riquelme starebbe valutando la possibile cessione del talentuoso centrale, direzione Serie A ma sponda Atalanta, che ha mostrato particolare interesse sul calciatore. E non è l’unico della rosa. Infatti, Gasperini vorrebbe portare a Bergamo anche Cristian Medina – altro obiettivo dell’Inter – centrocampista classe 2002 del Boca dalle buone aspettative e già finito nell’Under23 Argentina.

Tra Medina e Valentini, la formazione sudamericana ha chiaramente maggior fretta di cedere il cartellino del difensore centrale, ma la concorrenza su di lui è ampia. Oltre ad Atalanta e Inter ci sarebbe anche la Lazio. Riquelme dovrà muoversi per trovare l’acquirente giusto e disposto ad offrire quei 10 milioni della clausola rescissoria. Allo stesso tempo, Marotta dovrà anticipare le intenzioni del club bergamasco se vorrà accaparrarsi il duo argentino del Boca Juniors.