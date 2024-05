Tutti pazzi per Gasperini, deciso il futuro: la scelta è stata fatta

L’Atalanta vola in Italia e in Europa, Gasperini è l’allenatore del momento e il suo futuro è ancora da decidere: la scelta ora è stata fatta

Finale di coppa Italia. Finale di Europa League. In piena corsa per un piazzamento Champions. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini continua a macinare gioco e risultati in quest’annata che potrebbe chiudersi in maniera magica per la Dea.

Il tris rifilato al Marsiglia nel ritorno della semifinale di Europa League ha certificato la dimensione internazionale dei nerazzurri che a fine mese sfideranno il Bayer Leverkusen per alzare al cielo la ‘vecchia’ coppa Uefa. Sarebbe il primo grande trionfo per la società bergamasca e per Gasperini, tecnico che ha fatto grandi risultati, spesso con pochi mezzi, non riuscendo però finora ad alzare mai un trofeo nella sua carriera.

Proprio il tecnico di Grugliasco, alla sua ottava stagione sulla panchina dell’Atalanta, potrebbe cambiare squadra al termine della stagione. Non è un segreto che il suo nome è tra quelli considerati dal Napoli per la prossima stagione. Proprio per questo, Calciomercato.it sul proprio account X ha voluto pubblicare un sondaggio: “Gasperini è l’allenatore del momento, in Italia e in Europa. La sua Atalanta conquista la finale di Europa League con un gioco che diverte e affascina. Se dovesse lasciare i bergamaschi, quale sarebbe la soluzione migliore?”

Tutti pazzi di Gasperini: scelto il futuro

Niente addio alla Dea: Gian Piero Gasperini deve continuare il suo percorso in nerazzurro. Ha votato per la permanenza a Bergamo il 47%, mentre per il 25,3% dovrebbe trasferirsi al Napoli.

Più indietro la scelta Milan, preferita dal 18,1%, mentre un Gasperini alla Juventus è la coppia giusta per il 9,6% dei votanti. Il tecnico è legato al club nerazzurro fino al 2027 e non ha certo intenzione di pensare ora al futuro: la testa è al finale di campionato e alla finale di Europa League.