L’attacco all’Inter e a Zhang: “Prima o poi qualcuno non ti darà più i soldi”

Giorni decisivi per il nuovo rifinanziamento del debito da parte dell’Inter: arriva la frecciata al club nerazzurro e al presidente Zhang

È destinata a finire nei prossimi giorni la telenovela sul futuro societario dell’Inter, con Steven Zhang pronto a coprire il debito nei confronti con Oaktree grazie a un nuovo rifinanziamento con Pimco.

L’ufficialità è attesa in settimana, infiammando lo studio di ‘Pressing’ sulla situazione societaria dei campioni d’Italia e con Zhang che alla fine è riuscito a trovare la soluzione per restare alla guida dei nerazzurri: “Sulla gestione sportiva hanno in assoluto il miglior management con Marotta e Ausilio, non c’è dubbio. Anche se l’anno scorso volevano esonerare Inzaghi, che alla fine è rimasto e ha fatto un grande lavoro – spiega Franco Ordine – A sentire gli esperti Zhang con 370-380 milioni andrà a ripagare Oaktree che non voleva entrare in società e gli resteranno circa 50 milioni da utilizzare come cassa. Sta comprando del tempo per vendere e trovare un acquirente per cedere il club. Non può continuare così all’infinito: prima o poi ci sarà qualcuno che non ti darà più i soldi”.

A ruota arriva anche il commento di Ivan Zazzaroni: “Non è il mio ideale di società l’indebitamento continuo, ma finché vincono lo scudetto che gli vuoi dire”. Sandro Sabatini invece aggiunge: “L’Inter dovrà pagare 50 milioni di interessi all’anno, ma se sono contenti…”. A difesa del club nerazzurro interviene invece Fabrizio Biasin: “L’Inter è un modello di gestione e organizzazione. Che la proprietà faccia queste cose, peraltro consentite, è un discorso, un altro è che se entri ad Appiano Gentile o nella sede di Viale della Liberazione puoi vedere come stiano facendo le cose molto bene e siano da esempio per tutti gli altri”.