Napoli preoccupato, Conte ora è un intrigo: incontro col Milan

Il futuro di Antonio Conte torna a essere una telenovela, con il Napoli di nuovo in pressing e il Milan che ripiomba su di lui

Antonio Conte continua a essere l’allenatore più desiderato in Italia, anche se fino ad ora nessuno è riuscito a trovare l’accordo o ad affondare in maniera decisiva il colpo. Dopo la fine dell’esperienza al Tottenham, l’ex ct è rimasto fermo ma la voglia di tornare in panchina è decisamente tanta. Possibilmente in una squadra italiana, in modo da stare più vicino alla famiglia.

Come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, De Laurentiis ha ripreso i contatti col mister salentino ed è fermo nella volontà di portare lui a Napoli per cominciare un nuovo corso dopo quest’anno disgraziato a livello sportivo. ADL vuole accelerare a breve, è tornato a spingere dopo una fase di stallo che aveva alzato vertiginosamente le quotazioni di Pioli in primis e poi anche di Gasperini. Il patron dei partenopei è in pressing, vuole provare a convincerlo anche se la prima offerta è ancora lontana dalle richieste di Conte. Al tempo stesso c’è l’ad Chiavelli che invece non è convinto dell’arrivo dell’ex Inter e Juve, soprattutto dal punto di vista economico. Per questo lui preferirebbe puntare su Pioli, oppure su Gasperini. L’attuale tecnico del Milan comunque dovrebbe prima liberarsi, trovando l’accordo su una buonuscita, per poi avere la possibilità di firmare da svincolato. Ancora più intricata la pista per l’allenatore dell’Atalanta, su cui lo stesso De Laurentiis ha espresso i suoi apprezzamenti. Ma su Conte non c’è solo il Napoli, visto che anche i rossoneri sarebbero pronti a tornare alla carica.

Il Milan torna su Conte: incontro nelle prossime ore

Secondo ‘Il Mattino’, infatti, anche il Milan starebbero tentando di ingaggiare Antonio Conte. Non solo: addirittura tra oggi e domani sarebbe previsto un incontro con i suoi agenti. In via Aldo Rossi hanno capito che c’è bisogno di una scossa, così come in realtà anche a Napoli. L’allenatore salentino sarebbe la via più rapida e garantita per arrivare a dama, ma ci sono chiaramente diverse incognite.

Conte ascolterà le proposte, la partita si gioca tra ingaggio e mercato. Le richieste sono molto alte, per gli azzurri sarebbe il record di stipendio per un allenatore. E al tempo stesso il mister vuole ovviamente anche un determinato lavoro in estate, una lista di giocatori forti e importanti, investimenti di un certo livello. Si tratta di una scelta precisa anche per un club, con il Napoli che comunque ha una certa disponibilità relativa allo scorso anno e al pochissimo mercato dell’estate 2023. L’assenza dalla Champions, però, rischia di pesare un po’ alla lunga ma De Laurentiis non si arrende. Ha sempre voluto lui, ma dovrà comunque convincere sia Conte che l’ad Chiavelli. E battere la concorrenza del Milan che pare quindi essersi già riaccesa.