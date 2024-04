Scoppia il caso, strategia definita: cambia tutto per la corsa Champions

È scoppiato un vero e proprio caso in vista della prossima Champions League: la situazione sta avendo risalto internazionale

La stagione sta per volgere al termine, anche se mancano ancora alcuni dei suoi appuntamenti decisivi, ma si può dire che in ogni campionato ci sono state diverse sorprese e anche tante delusioni. Sicuramente nella prima categoria si può inserire il Brest, che sta volando verso un posizionamento europeo di pregio in questa stagione.

I francesi sono al terzo posto in classifica con 56 punti all’attivo, dopo la rocambolesca vittoria contro il Rennes per 4-5. Ultimamente la squadra sembrava un po’ in calo, con due ko consecutivi e potrebbe centrare un caso che è scoppiato con l’UEFA. L’Equipe ha rivelato che, in caso di qualificazione alla prossima Champions League – ormai sempre più vicina -, il club avrebbe dovuto accontentarsi di solo 5000 posti allo stadio Francis-Le Blé o al massimo gli sarà concesso di giocare in un impianto diverso.

Caso Brest: cosa succederebbe in caso di qualificazione alla Champions League

Tre esperti del massimo organismo europeo sono andati sul posto il 22 marzo e sono convinti che le tre tribune poggino almeno in parte su strutture tubolari, vietate dalle regole UEFA. Per questo motivo, una buona parte dello stadio non potrebbe essere occupata dai tifosi, con tutte le difficoltà del caso.

La delusione regna in società, ma nessuno ha intenzione di arrendersi, anzi tutti hanno l’intenzione di regalare la migliore esperienza possibile ai tifosi, in caso di arrivo tra i primi quattro posti dell’attuale Ligue 1. Certo, ora è il momento per il gruppo di compattarsi e di raggiungere il massimo risultato sul campo, altrimenti la società dovrà accontentarsi dell’Europa League, che sarebbe comunque considerata una diminutio rispetto al percorso prestigioso dell’intera stagione.