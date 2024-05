Pokerissimo Milan nel silenzio di San Siro: Pioli torna a sorridere contro il Cagliari | HIGHLIGHTS

Il Milan torna a vincere dopo oltre un mese: a San Siro superato il Cagliari di Claudio Ranieri

In un San Siro ancora in silenzio, il Milan torna al successo battendo il Cagliari di Claudio Ranieri, dilagando nel secondo tempo.

La prima frazione di gioco non regala grandissime emozioni, ma il Milan riesce a sbloccare il risultato dopo trentasei minuti col primo gol stagionale di Ismael Bennacer. Il centrocampista ex Empoli calcia dal limite dell’area a porta vuota dopo che Scuffet in uscita si era opposto a Chukwueze.

Un vantaggio non meritatissimo per il Milan, comunque capace di chiudere avanti la prima frazione di gioco dopo qualche occasione da ambo le parti.

Milan-Cagliari: highlights, tabellino e classifica

La ripresa si apre col Milan vicinissimo al raddoppio con Rafael Leao: il portoghese, poco dopo il suo ingresso in campo, calcia di sinistro in scivolata su cross di Pulisic, trovando però la traversa. Un gol del raddoppio che il Milan trova al 59′ con Pulisic, bravo a superare Scuffet in uscita su taglio di Leao dopo una bel tacco di Musah.

Il Cagliari non si abbatte e al 63′ rientra in partita con il gol di Nandez che col destro al volo insacca alle spalle di Sportiello su cross di Zappa. La risposta rossonera è affidata a Reijnders che al 74′ chiude di nuovo i giochi, con un destro imparabile per Scuffet. E all’82’, dopo una clamorosa traversa colpita da Oristanio, il Milan cala anche il poker con Leao, in gol al termine di una discesa palla al piede dopo una palla persa proprio da Oristanio. E nel finale Pulisic trova anche la sua personale doppietta in Serie A, con un diagonale destro che Yerri Mina per poco non riesce a salvare sulla linea di porta.

MILAN-CAGLIARI 5-1

36′ Bennacer, 59′ e 87′ Pulisic, 63′ Nández, 74′ Reijnders, 83′ Leao



CLASSIFICA SERIE A: Inter* 92, Milan* 74, Bologna* 67, Juventus 66, Roma e Atalanta* 60, Lazio 56, Napoli* 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari* 33, Empoli e Frosinone* 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una partita in meno

**una partita in più

