Il vantaggio non basta ai tifosi: “Solita confusione”

Tifosi del Milan in silenzio a San Siro, ma la delusione arriva anche via social

Anche stasera gli ultras del Milan restano in silenzio in occasione della partita col Cagliari. Ma c’è anche chi ‘alza’ la voce.

Nonostante il vantaggio siglato da Ismael Bennacer al trentacinquesimo minuto di gioco, buona parte della tifoseria del Milan non è soddisfatta della prestazione offerta dalla squadra di Stefano Pioli nel primo tempo della partita col Cagliari. Un gol del centrocampista algerino ha permesso ai rossoneri di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco, ma evidentemente non basta.

Solito goal casuale nato dalla confusione Pioliana. Ora la daranno per vinta e si addormenteranno. #MilanCagliari — Ztefano Romani (@stefano_romani) May 11, 2024

Puro Piolismo, 12 rimpalli a favore e goal… #MilanCagliari — Cuauhtemoc Blanco 🌟🌟 (@EmiCarb) May 11, 2024

La squadra rossonera è scesa in campo in uno scenario surreale, con San Siro ancora in silenzio per l’ormai nota protesta della tifoseria del Diavolo. Sui social, invece, c’è chi non manca di sottolineare la propria delusione per la prestazione offerta nel primo tempo della contesa con i sardi.

Milan-Cagliari, tifosi delusi sui social

C’è chi punta il dito contro i giocatori, accusati di impegno ridotto, ma il primo responsabile secondo la maggior parte dei tifosi è Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero, protagonista della vittoria dello scudetto di due anni fa, sembra essere giunto ormai al capolinea della sua avventura sulla panchina del Milan e c’è chi parla di fortuna nell’azione del gol che ha permesso al Milan di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco.

#Milan Atalanta di 2 anni fa , ero a San siro la passione la percepivi fisicamente, sentivi che stava per succedere qualcosa , lo percepivi , la partita la giocavi anche tu sugli spalti … stasera clima abulico disinteresse totale , come ci hanno ridotto così ? #MilanCagliari — Zio Dennis Marelli (Un Miserabile del Tifo Contro) (@DennisMarelli) May 11, 2024

Mi sa che mi vedo la Corazzata Potëmkin! Decisamente più intensa e avvincente #MilanCagliari — RANDAGIO 🔴⚫ (@RandagioRN) May 11, 2024