DIRETTA Serie A, Milan-Cagliari | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Si chiude il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Milan e il Cagliari

Dopo Frosinone-Inter di venerdì sera e Napoli-Bologna di oggi pomeriggio, l’ultima gara in programma per questo sabato, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte il Milan e il Cagliari.

I padroni di casa, guidati in panchina da Stefano Pioli, non hanno nulla più da chiedere alla propria stagione, vista la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e sono reduci dal rocambolesco 3-3 ottenuto tra le mura amiche contro il Genoa dell’ex Alberto Gilardino nel turno precedente. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Claudio Ranieri arrivano a questo appuntamento il pareggio casalingo per 1-1 ottenuto contro una diretta concorrente per la salvezza come il Lecce di Luca Gotti e sperano in un ulteriore risultato positivo per mettere altri punti di distanza dal terzultimo posto in classifica, attualmente occupato dall’Udinese di Fabio Cannavaro. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-CAGLIARI

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Reijnders, Bennacer; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli

CAGLIARI (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nández, Sulemana, Deiola, Prati, Luvumbo; Shomurodov. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 92, Milan 71, Bologna* 67, Juventus 66, Roma e Atalanta* 60, Lazio 56, Napoli* 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli e Frosinone* 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una partita in meno

**una partita in più