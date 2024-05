Il Milan raggiunge Inter e Juventus, festa Lecce: doppio verdetto UFFICIALE

Doppio verdetto dopo la sfida tra Milan e Cagliari: la vittoria rossonera rappresenta l’ufficialità per la squadra lombarda e fa partire la festa del Lecce

La cinquina del Milan sul Cagliari complica il discorso salvezza per la squadra di Ranieri, ma dà anche due verdetti ufficiali per la Serie A e non solo. I rossoneri, infatti, raggiungono l’Inter, la Juventus e l’Atalanta per la final four della Supercoppa che anche nella prossima stagione si giocherà con il format a quattro squadre.

Il Bologna non può più raggiungere il Milan e quindi, anche nel caso in cui i rossoneri dovessero essere superati dalla Juventus (finalista in coppa Italia) prenderanno parte lo stesso alla final four della Supercoppa.

Serie A, salvo il Lecce: è UFFICIALE

Non soltanto la definizione delle quattro squadre della prossima Supercoppa. Il successo del Milan fa partire la festa a Lecce: la squadra di Gotti, infatti, con la sconfitta del Cagliari è matematicamente salva.

Il +7 dall’Udinese è sufficiente per evitare un finale di campionato al cardiopalma: complice anche lo scontro tra friulani e Frosinone (battuto ieri dall’Inter e a -5 dai pugliesi), i salentini hanno la certezza di giocare anche il prossimo campionato in Serie A. Le ultime due giornate e mezzo saranno comunque dal grande pathos: dalla lotta Champions a quella salvezza, sono ancora molti i verdetti da dare.