Gol e dedica speciale: momento indimenticabile in Italia

Lo sport italiano ha potuto vivere un momento indimenticabile negli ultimi giorni: dopo il gol, è arrivata una dedica molto speciale

Il calcio vuol dire spesso agonismo ai massimi livelli, competitività e la freddezza necessaria per mantenere i nervi saldi e cercare di vincere le partite. Stavolta, però, vogliamo raccontarvi una storia che è sintomo del lato più bello dello sport, fatto di amore e passione.

Siamo in Sicilia e, in particolare, nella categoria Under 19. È qui che gioca Gabriele Giardina, protagonista con l’Fc Priolo Gargallo, con l’obiettivo di divertirsi, ma mettere anche in luce il suo talento. Nelle fasi decisive della stagione, lui e la sua squadra erano impegnati con l’Fc Jonica, per il match valido per gara-due del triangolare/semifinale della fase regionale.

La sfida è terminata con il risultato di 2-2, ma prima c’era stato il parziale vantaggio di Giardina, che aveva firmato il vantaggio rossoverde. Il suo gol è arrivato con un bellissimo gol su punizione dal limite dell’area, che ha fatto stropicciare gli occhi dei tifosi presenti. A bordo campo, però, ce n’era una speciale, a cui è stata dedicata la rete.

Segna su punizione e dedica il gol alla madre: momento indimenticabile

Gabriele, dopo aver gonfiato la rete, ha iniziato a correre mostrando tutta la sua gioia in direzione della madre per darle un bacio. Un gesto che per molti non è poi così speciale, ha una storia comune, ma veramente significativa alle spalle.

Infatti, la donna si era impegnata in una trasferta di circa 120 chilometri pur di accompagnare il figlio a giocare e tutti i suoi sforzi sono stati ripagati. Non è né il primo, né l’ultimo caso di genitori che supportano le esigenze e i sogni dei propri ragazzi, ma questa dedica cela tutta la riconoscenza e l’amore che si può avere per la propria mamma. Un momento unico che volevamo raccontarvi e che ha strappato l’attenzione di tutti i presenti.