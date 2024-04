Atalanta, un jolly offensivo dalla Bundesliga: piace Bebou | ESCLUSIVO

Nuova pista in ottica calciomercato Atalanta. Nel mirino della squadra di Gasperini c’è il jolly Bebou dell’Hoffenheim

Gli unici ancora in corsa su tre fronti. Con la vittoria sulla Fiorentina di mercoledì scorso, l’Atalanta ha ottenuto l’accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, regalandosi un finale di stagione pieno di impegni.

I bergamaschi di Gian Piero Gasperini, infatti, sono ancora in lotta per il quinto posto in Serie A che vale la qualificazione alla prossima Champions. La Roma dista ora 4 punti, ma i nerazzurri hanno una partita da recuperare e lo scontro diretto con i capitolini in casa da giocare. Senza dimenticare l’Europa League: dopo l’impresa contro il Liverpool, l’ostacolo da superare in semifinale si chiama Marsiglia. Se la squadra è concentrata esclusivamente sul campo, la dirigenza invece ha già iniziato a lavorare in vista della prossima estate. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, ci potrebbero essere novità in attacco, specie qualora dovesse arrivare un’offerta importa per Lookman. Tra i candidati all’eventuale sostituzione c’è anche Ihlas Bebou: si tratta di un jolly offensivo classe 1994 che milita attualmente in Bundesliga nell’Hoffenheim. Il nazionale togolese (che ha passaporto tedesco, ndr) piace per la sua duttilità, potendo ricoprire tutti i ruoli dell’attacco: dal centravanti alla seconda punta, così come da ala sia a destra che a sinistra.