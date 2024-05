Blitz in Italia dell’agente: Giuntoli e la ‘mossa’ per portarlo alla Juventus

Il Football director della Juventus è pronto all’affondo per il calciatore che da anni è un suo ‘pallino’. Operazione finanziata dalle cessioni

Se domani dovesse battere la Roma all’Olimpico, la Juventus conquisterebbe il pass per la prossima Champions, dando a Giuntoli maggiore libertà in vista del calciomercato estivo.

Pallino e priorità del Football director è e sarà sempre lui, Teun Koopmeiners. A tal proposito, ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di un arrivo in Italia del suo agente, Bart Baving, per assistere al match di ritorno delle semifinali di Europa League tra Atalanta e Marsiglia. Ma il rappresentante del tuttocampista olandese potrebbe approfittarne per incontrarsi con lo stesso Giuntoli, dando così ulteriore forza alla pista bianconera per il futuro del suo assistito.

Anche se siamo solo a maggio, per il dirigente juventino si tratterebbe di una ‘mossa’ non banale in ottica sfida alla concorrenza, in particolare di quella inglese e del Liverpool. I ‘Reds’ hanno scelto Slot come successore di Klopp, ovvero il tecnico che ha già avuto Koopmeiners (al quale non dispiacerebbe restare in Italia) alle sue dipendenze ai tempi dell’Az Alkmaar.

Calciomercato Juve, Koopmeiners con le cessioni

L’Atalanta valuta Koopmeiners 60 milioni di euro, ma per la ‘rosea’ il prezzo d’uscita potrebbe essere alla fine di 45-50 milioni.

Giuntoli sarebbe intenzionato a presentare un’offerta senza contropartite tecniche, ‘finanziabile’ dalle cessioni di qualche giovane. Vedi Soule e Iling junior, ma anche Barrenechea, senza dimenticare quelli che giovani (calcisticamente) non lo sono più, e che non rientrano ugualmente nei piani futuri come Moise Kean, peraltro in scadenza a giugno 2025.