“Cacciato seduta stante”: scoppia il caos dopo Napoli-Roma

Calzona non viene perdonato per gli errori commessi durante Napoli-Roma e a fine partita scoppia il caso: cacciato seduta stante

Si è giustificato parlando di cambio per contrastare la forza della Roma sulle palle da fermo, ma Ciccio Calzona è finito a processo per la sostituzione prima del calcio d’angolo che ha dato il pareggio ai giallorossi.

Il tecnico del Napoli a ‘Sky’ ha spiegato così l’ingresso di Ostigard per Traore: “”Sapevamo della forza della Roma sulle palle ferme. Ho fatto un cambio prima dell’angolo per questo motivo, non è bastato. Mancavano pochi minuti. Ho levato un calciatore messo a partita in corso, ma che non ha fisicità. Avevo bisogno di quello e ho fatto il cambio, ma non è bastato”.

La sostituzione ha fatto infuriare i tifosi azzurri che sui social si sono scatenati contro l’allenatore, chiedendone anche l’esonero immediato: in molti rimarcano il fatto che in occasione dei calci da fermo in fase difensiva è buona norma non fare sostituzioni per evitare di andare a toccare marcature e meccanismi provati durante la settimana e affinati durante tutto il match.

Napoli-Roma, Calzona a processo: i tifosi lo accusano per il cambio Ostigard-Traore

Come detto è il cambio Traore-Ostigard ad aver acceso il dibattito, sia perché è stato fatto prima di un calcio d’angolo da parte della Roma, sia perché è stato sostituito un calciatore da poco entrato sul terreno di gioco.

Ma anche un’altra sostituzione non è stata gradita dal popolo azzurro, quella di Kvaratskhelia per Raspadori: il georgiano è stato uno dei migliori in campo e da un suo spunto è nato il rigore del momentaneo vantaggio azzurro. Sebbene stanco, è sembrato essere ancora in grado di poter creare problemi alla retroguardia capitolina, cosa che non ha fatto Raspadori.

Ecco alcuni tweet:

