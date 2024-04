Lo scambio con Chiesa sblocca tutto: pronto il bomber per la Juve

La Juventus si avvia alla chiusura della stagione ma guarda anche al prossimo futuro in vista dell’estate. Torna di nuovo a galla una vecchia conoscenza: spunta lo scambio

Terzo pareggio di fila in Serie A per la Juventus, che si è fermata sullo 0-0 anche contro il Milan nella sfida di ieri che avrebbe potuto riaprire la corsa al secondo posto.

Nulla da fare però per la truppa di Massimiliano Allegri che ha vissuto una seconda parte di stagione troppo caratterizzata da alti e bassi di rendimento. I risultati sono quindi arrivati in una misura inferiore, al netto della finalissima di Coppa Italia che unita ad una qualificazione Champions potrebbe consentire all’allenatore toscano di chiudere bene la stagione.

Poi sarà tempo di pensare al futuro, con particolare attenzione sia al mercato in entrata che in uscita. A tal proposito dalla Spagna rilanciano il nome di una vecchia conoscenza del mondo juventino, il tutto con un eventuale scambio alla base che coinvolgerebbe anche Chiesa.

Calciomercato Juventus, asse con l’Atletico Madrid: scambio Chiesa-Morata

Juventus e Atletico Madrid potrebbero avere molto di cui parlare nelle prossime settimane visto che come evidenziato da ‘Todofichajes.com’ potrebbe andare uno scambio.

Il club italiano continua a pensare all’ex Alvaro Morata, che a Torino ha già militato in due occasioni differenti. A tal proposito la Juve era già stata accostata al calciatore nei mesi scorsi, come ribadito un paio di settimane fa Eugenio Munoz Fernandez a ‘TiAmoCalciomercato’: “La scorsa estate c’erano tre club su di lui. La Roma era in prima linea, sullo sfondo Milan e Juve”.

La fonte spagnolo ad ogni modo sottolinea che ad oggi l’Atletico non ‘regalerebbe’ Morata e non lo cederebbe per meno di 20 milioni di euro. Per sbloccare l’operazione ecco quindi che potrebbe subentrare il profilo di Federico Chiesa che è ad un anno dalla scadenza ed ha una valutazione ben più alta da 40 milioni circa.

Al netto di tale ostacolo secondo il portale iberico Berta potrebbe però insistere con uno scambio con Morata visto che in linea di massima potrebbe soddisfare entrambi i calciatori, oltre anche ai club dal punto di vista strettamente tecnico.