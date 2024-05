Il Frosinone ha ancora i suoi tifosi: la curva carica e applaude la squadra nonostante lo 0-5

Il Frosinone perde 5-0, ma i tifosi non arretrano e non mollano: dopo il fischio finale la squadra sotto la curva viene applaudita

Il Frosinone crolla 5-0 con l’Inter e complica sempre di più la salvezza. Che ora è comunque assolutamente alla portata, visti i due punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma con la possibilità per Udinese e Sassuolo di effettuare il sorpasso o l’aggancio.

Un risultato pesantissimo quello maturato allo Stirpe, nonostante un buon primo tempo con tante occasioni. Più di qualche chance anche nella ripresa, ma la porta come al solito è stregata e la cattiveria non è di casa da queste parti. Il lato positivo, l’unico, è stato quello relativo ai tifosi che non hanno mai smesso di cantare. Dal primo al novantesimo, senza mai fermarsi neanche dopo le batoste arrivate a raffica. Anzi, cantando ancora più forte. Dopo il fischio finale il Frosinone si è raccolto sotto la curva Nord per ascoltare i propri tifosi, che non hanno contestato bensì caricato a molla per le ultime due partite della stagione. Applausi e cori da tutto quanto lo stadio anche al rientro negli spogliatoi: “Difendiamola questa Serie A”. Una bella scena, senza dubbio. La prossima a Monza, poi l’ultima rischia di essere un vero e proprio spareggio: allo Stirpe arriva l’Udinese.