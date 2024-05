Di Francesco non ci sta: “Un 5-0 totalmente bugiardo. Ora speriamo giochino tutti partite vere”

Eusebio Di Francesco amarissimo in conferenza stampa dopo il brutto ko con l’Inter per 5-0, ma il tecnico del Frosinone non ci sta

Mastica amarissimo Eusebio Di Francesco dopo la pesante sconfitta con l’Inter per 5-0 allo Stirpe. Il tecnico del Frosinone commenta la batosta casalinga, bugiarda per le dimensioni vista la prestazione dei ciociari.

Le parole in conferenza stampa del mister giallazzurro: “Credo che ora l’aspetto mentale sia fondamentale. L’Inter ha tirato 6 volte e ha fatto 5 gol, sono stati cinici e noi no. Questo 5-0 mi dà fastidio sotto tutti i punti di vista ed è totalmente bugiardo rispetto alla gara, ma ci deve far riflettere ritrovando questa solidità difensiva. Dire che abbiamo fatto un’ottima gara dopo un 5-0 è faticoso. Un po’ per sfortuna, un po’ per poca malizia, un po’ perché non siamo stati cinici”.

Inter a percentuale ridotta, c’è tutta questa differenza tra i campioni d’Italia e le squadre di bassa classifica? “Sul 70% ho dei dubbi. Loro hanno fatto falli diversi e non puniti dall’arbitro, hanno fatto la partita che dovevano fare. C’è stata tanta chiacchiera in questa settimane che non ha aiutato la preparazione di questa partita. Non so se vuoi dire che se avessero giocato al 100% sarebbe finita 10-0, ma noi lì a San Siro abbiamo perso 2-0 facendo una buona partita. Il 5-0 è totalmente bugiardo”.

Frosinone-Inter, Di Francesco: “Un altro spezzatino nel calendario. Speriamo giochino tutti partite vere”

Ora concentrati sulle vostre partite o guardate gli altri? “Con questo campionato spezzettato la simultaneità sarebbe la cosa più giusta, ma non succede e invece c’è un altro spezzatino che non permette di fare dei conti diversi. Guardiamo gli altri sperando che abbiamo tutti l’atteggiamento giusto, facendo partite vere come ha fatto l’Inter con noi. Siamo costretti così”.

Le condizioni di Mazzitelli? “Mazzitelli difficilmente ci sarà a Monza per la sensazione del problema muscolare”.

Su Zortea e Reinier al posto di Gelli. “Gelli è tornato oggi con la squadra, non si era allenato. Poi quando si prendono 5 gol il dito va puntato alla linea difensiva in generale. Paradossale guardare con tanta negatività questa squadra, io devo guardare il lato positivo”.

Teme il contraccolpo psicologico? “Non ci deve essere. Il primo obiettivo è eliminare questo risultato e ritrovare la solidità che non possiamo perdere durante la gara. Certi contropiedi sono stati ingenui, dovevamo essere più intelligenti. Ma fa parte del percorso della nostra squadra, della gioventù e l’esperienza”.