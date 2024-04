Ritorno Morata alla Juve: “Ecco la decisione dell’Atletico” | ESCLUSIVO

Le ultime sul futuro dello spagnolo, riaccostato in queste ore alla Juventus, nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Twitch di Tv Play

Si è parlato anche di Alvaro Morata nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Twitch di Tv Play. “La scorsa estate c’erano tre club su di lui (quattro con l’Inter, ndr) – ha detto Eugenio Munoz Fernandez di ‘Marca’ – La Roma era in prima linea, sullo sfondo Milan e Juve. Alla fineo è rimasto anche grazie a Simeone che l’ha convinto. La sua stagione è stata da record (20 gol, ndr) ed è diventato ulteriormente leader. Sarà inoltre l’attaccante titolare della Spagna all’Europeo”.

Nelle ultime ore Morata è stato accostato alla Juventus. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha scritto addirittura di volontà del 31enne di far ritorno a Torino per la seconda volta dopo il primo trasferimento via Real Madrid avvenuto nell’estate 2014.

Per Munoz Fernandez, però, ci sono pochissime chance di rivederlo in Serie A: “Sarebbe stato più semplice un suo ritorno nella scorsa stagione, con un’offerta tra i 15 e i 20 milioni, ora l’Atletico vuole puntare su di lui e, per questo, non mi immagino un futuro altrove”.

⚪️⚫️ MORATA-TRIS⁉️ 🔥 A TiAmoCalciomercato, in onda tutti i giorni su TvPlay, Eugenio Muñoz Fernández di ‘Marca’ fa chiarezza sul possibile ritorno alla #Juventus di Alvaro #Morata 🤔 Vorreste rivederlo in bianconero? #calciomercato #juve #atleticomadrid pic.twitter.com/q2gppI3C6a — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 10, 2024

Improbabile, come ha detto il collega spagnolo, il ritorno di Morata alla Juventus. Per l’attacco che verrà, Giuntoli ha altri obiettivi e poi il madrileno – ormai un ultra trentenne – viene valutato sui 15-20 milioni oltre ad avere un ingaggio di ben 10 milioni di euro lordi.