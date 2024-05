Var protagonista in Fiorentina-Club Brugge: cambia la decisione

Ecco cosa è successo al sedicesimo del primo tempo di Fiorentina-Club Brugge. Gli ospiti hanno così trovato la rete del pareggio

E’ durato solo dieci minuti il vantaggio della Fiorentina contro il Club Brugge. I viola avevano trovato il gol dell’uno a zero, nella semifinale di andata di Conference League, con Sottil.

Il pareggio al sedicesimo con Vanaken dal dischetto. Il rigore è stato concesso dall’arbitro Oliver, dopo essere stato chiamato al Var, per un tocco di braccio abbastanza evidente di Biraghi dopo il calcio di Thiago. Dal dischetto, poi, come detto, la rete del numero venti della squadra belga allenata da Hayen.

Tutto da rifare, dunque, per i giocatori di Vincenzo Italiano, chiamati a sfruttare il fattore campo, in vista del ritorno in Belgio.