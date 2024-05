Roma-Bayer, Karsdorp condannato dall’Olimpico: i tifosi lo ricoprono di fischi

L’Olimpico sentenzia Karsdorp dopo l’orrore sul gol del Bayer Leverkusen: bordata di fischi all’olandese sul cambio

Il match tra Roma e Bayer si complicata sempre di più per i giallorossi e non solo per il vantaggio dei tedeschi col gol di Wirtz, una doccia gelata considerando la dinamica e il regalo di Karsdorp. La squadra di De Rossi, già entrata in campo non proprio convintissima, viene assalita dalla paura e non riesce più a uscire in maniera ordinata, anche se di pericoli ne crea altri sul finire di frazione e anche nel secondo tempo. Ma non è più la stessa Roma.

Nell’intervallo DDR decide di non cambiare volto alla sua squadra, senza quindi inserire Evan Ndicka già a inizio ripresa al posto dello stesso Karsdorp, apparso tremendamente in difficoltà con Adli e Grimaldo. Così non è stato. Il mister aveva bisogno di scuotere i suoi giocatori, lo svantaggio li ha immobilizzati, impauriti, in difesa c’è grande difficoltà anche a rilanciare, Paredes è costantemente schermato così come Cristante, mentre Pellegrini prova a cercare posizione giocando qualche metro più avanti e sfiorando pure un eurogol. Alla fine il cambio c’è ma solo dopo l’ora di gioco, con Angelino al posto di Karsdorp, appunto. E l’Olimpico fa capire di non avergli proprio perdonato una brutta prestazione ma soprattutto l’errore tremendo nel retropassaggio che ha spalancato le porte al Bayer. All’uscita dal campo dell’olandese, dagli spalti è piovuta una bordata difischi tremenda per lui. Il numero 2 è uscito a testa bassa, sconsolato, consapevole della pesantezza del suo sbaglio. Una sentenza vera e propria.