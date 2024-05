Infortunio e gol subito: guai per Gasperini

Brutte notizie per l’Atalanta, costretta alla prima sostituzione della partita per via di un infortunio. Lo stop del giocatore cambia i piani di Gasperini

E’ durata davvero pochi minuti la sua partita. Il calciatore è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al sedicesimo minuto del match di Europa League tra il Marsiglia e l’Atalanta.

Al Velodrome Gian Piero Gasperini è stato, infatti, chiamato a fare il primo cambio obbligato della serata per via dello stop di Sead Kolasinac. Il difensore si è fermato per via di un problema muscolare; il bosniaco, che aveva compiuto un ottimo intervento, provvidenziale, su Sarr, evitando il pareggio, ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. Il tecnico dell’Atalanta ha così deciso di mandare in campo Mario Pasalic, arretrando in difesa De Roon.

Le condizioni del bosniaco saranno, chiaramente, valutate nelle prossime ore. Gasperini incrocia le dita viste le tante partite ravvicinate che la sua Atalanta sarà chiamata a giocare da qui al termine della stagione.