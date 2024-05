Roma-Bayer, Xabi Alonso elettrico: il mister è una furia totale contro l’arbitro

Xabi Alonso fuori di sé alla decisione dell’arbitro su un contatto Adli-Mancini che avrebbe aperto il campo al 21 del Bayer

Mezz’ora di grande intensità allo stadio Olimpico tra Roma e Bayer Leverkusen. Nei primi minuti i tedeschi sono partiti col piede sull’acceleratore, mettendo in seria difficoltà la squadra di casa, soprattutto con le triangolazioni tra Adli e Grimaldo, una vera e propria mina vagante che gioca a tutto campo. Lo spagnolo ha acquisito un livello assolutamente top in Europa. Dopo qualche rischio, la Roma ha preso fiducia e con qualche lancio su Lukaku e i trequartisti è riuscita a scavalcare in più di un’occasione la linea della Aspirine, a volte un po’ disattenta.

Poi la traversa di Big Rom di testa, che hanno fatto preoccupare non poco il mister del Bayer. Che più di una volta si è mostrato nervosissimo per le decisioni dell’arbitro, tenuto a bada a fatica dal IV Uomo. Xabi Alonso cammina nervosamente, poi al terzo episodio – un fallo fischiato ad Adli su Mancini in campo aperto -, lo spagnolo salta letteralmente fuori dalla panchina e così anche tutti i suoi collaboratori che si precipitano sulla linea del campo per protestare. Lo staff dell’allenatore del Bayer è a dir poco elettrico per i troppi falli fischiati in favore della Roma. Di sicuro si è tranquillizzato qualche minuto dopo quando Karsdorp e Wirtz hanno confezionato il gol del vantaggio tedesco. Anche se nei minuti finali nel primo tempo un altro paio di scelte di Letexier proprio non gli vanno giù.