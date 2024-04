Il gesto di Lucca fa esplodere il Bologna, in campo anche Thiago Motta: cos’è successo

Il gesto di Lucca fa esplodere le reazioni dei giocatori del Bologna, in campo anche Thiago Motta. Cos’è successo nel secondo tempo di Bologna-Udinese

Si accende Bologna-Udinese al Dall’Ara. La squadra di Cannavaro è avanti col risultato di 1-0 ed in superiorità numerica per l’espulsione di Beukema.

A sbloccare il match è stato Payero nel primo tempo. Nella ripresa, invece, si accendono gli animi fra le due squadre. Tutto ha inizio dal fallo di Lucca in ripartenza: l’attaccante bianconero, proteggendo il pallone, ha allargato il braccio colpendo Ndoye vicino al fallo laterale, davanti alla panchina del Bologna.

Il fallo ha scatenato le immediate reazioni dei calciatori rossoblù, che si sono scagliati contro l’attaccante dell’Udinese. Ingresso in campo anche da parte di Thiago Motta per calmare gli animi dei propri giocatori. In palio ci sono punti pesantissimi per la lotta Champions e retrocessione, sale la tensione al Dall’Ara.