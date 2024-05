“Conte accetta la panchina”, ritorno in Serie A e Napoli KO

Le riflessioni di Antonio Conte giunte a conclusione, ecco la preferenza dell’allenatore pugliese per la prossima panchina

Numerosi gli allenatori coinvolti nel valzer delle panchine, con uno dei profili principali che resta quello di Antonio Conte. Ad oggi, non ci sono ancora certezze, se non quella che l’allenatore pugliese vuole tornare e farlo su una panchina prestigiosa. Ma degli indizi piuttosto interessanti sembrano esserci, specie verso il ritorno in Serie A, che troverebbe conferme.

Come raccontato da Calciomercato.it, su Conte insiste il Napoli, con il nodo economico da sciogliere e pretese del tecnico che sono ancora piuttosto alte. Nel frattempo, quella partenopea non è l’unica opzione e lo stesso Conte avrebbe dato disponibilità al Milan, nonostante l’ex Ct non sia la prima opzione dei rossoneri.

Conferme in tal senso alle nostre anticipazioni arrivano da ‘Sky Sport’, che spiega come il tecnico pugliese accetterebbe una eventuale proposta proveniente dai rossoneri. Ma non è certo che il Diavolo decida di affondare il colpo su di lui. Ancora in corsa Fonseca e Conceicao, con il primo sospeso tra i rossoneri e il Marsiglia e il secondo con un futuro al Porto ancora in bilico. Ancora nessun contatto con De Zerbi, un ruolo importante potrebbe svolgerlo alla fine Ibrahimovic che dirà la sua sul prossimo allenatore e il suo parere sarà tenuto molto in considerazione.