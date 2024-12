Champions, Inter ko col Bayer nel finale e l’Atalanta cade 3-2 col Real. Ora la classifica si complica

Nella prima serata europea della settimana, tanti rimpianti per la Dea che perde immeritatamente con Ancelotti. Per Inzaghi una sconfitta bruciante per 1-0 maturata al 90′

È andata in archivio la prima serata di questa settimana di Champions League, che per l’Italia è stata completamente a tinte nerazzurre, ma decisamente sfortunata. In campo c’erano Atalanta e Inter, nessuna delle due è riuscita a portare a casa la vittoria e anzi alla fine devono uscire dal campo senza punti e con una ‘prima volta’ stagionale.

La squadra di Simone Inzaghi infatti era a un passo da uno 0-0 prezioso in casa del Bayer Leverkusen, che avrebbe consolidato il secondo posto a -4 dal Liverpool capolista. Invece al 90′ arriva la rete di Mukiele – la prima subita dall’Inter in questa Champions – che regala tre punti incredibilmente pesanti alla squadra di Xabi Alonso che ora aggancia proprio i nerazzurri insieme all’Aston Villa a quota 13. La classifica si è accorciata parecchio, visto che il margine sulla nona adesso è di appena due lunghezze. La nona è proprio l’Atalanta, che subisce la prima sconfitta stagionale in Champions per mano del Real Madrid, che passa 3-2 immeritatamente al Gewiss Stadium. Tanti rimpianti per la Dea, soprattutto con l’ultima chance clamorosa di Retegui che manda alto sopra la traversa nel recupero da zero metri a porta spalancata. Gol di Mbappé, Vinicius e Bellingham per gli ospiti, di De Ketelaere e Lookman per i padroni di casa. La squadra di Gasperini è a 11 punti, ma rischia di scivolare ancora più indietro domani sera. La qualificazione diretta per entrambe le nerazzurre si complica. Due sconfitte incredibilmente brucianti e pesanti.

Questo perché alle spalle vincono quasi tutte e altre si rifanno sotto pericolosamente. Oltre allo stesso Bayer Leverkusen che balza al secondo posto a quota 13, ad agganciare l’Inter sono anche Aston Villa e Brest. Gli inglesi passano 3-2 in casa del Lipsia (da stasera aritmeticamente out), i francesi invece vincono di misura in casa col PSV per 1-0. Il Bayern Monaco invece conquista tre punti fondamentali grazie al 5-1 con lo Shakhtar e sale a quota 12. Tutte quante hanno scavalcato l’Atalanta, che ora è nona ma verosimilmente perderà altre posizioni. L’unica buona notizia è il ko dello Sporting che resta a 10 e viene raggiunto proprio dal Brugge. E anche la stessa squadra di Inzaghi dovrà fare i conti con Barcellona e Borussia che si scontreranno domani in un big match attesissimo (entrambe sono a 12), così come Arsenal e Monaco entrambe a 10. Più di qualcun altro può insomma ancora raggiungere o superare l’Inter che rimette tutto in discussione. Il Real risale a 9 e pure il PSG sistema momentaneamente la graduatoria. Per l’Atalanta ora si fa davvero complicata la qualificazione diretta, visto che all’ultima giornata faranno visita al Barcellona.

La Classifica aggiornata della Champions League: Liverpool 18*, Bayer Leverkusen 13*, Aston Villa 13*, Inter 13*, Brest 13*, Barcellona 12, Borussia Dortmund 12, Bayern Monaco 12*, Atalanta 11*, Arsenal 10, Monaco 10, Sporting CP 10*, Lille 10, Club Brugge 10*, Benfica 9, Atletico Madrid 9, Milan 9, Real Madrid 9, Celtic 9*, Manchester City 8, PSV Eindhoven 8*, Juventus 8, Dinamo Zagabria 8*, PSG 7*, Feyenoord 7, Shakhtar Donetsk 4*, Stoccarda 4, Sparta Praga 4, Sturm Graz 3, Girona 3*, Stella Rossa 3, Salisburgo 3*, Bologna 1, Lipsia 0*, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.

*1 partita in più