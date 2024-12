PAGELLE E TABELLINO DI BAYER-INTER 1-0: Thuram inconcludente, Dimarco dorme. Palacios domina

Top e flop della sfida di Champions League andata in scena alla BayArena di Leverkusen e vinta dai tedeschi allo scadere

BAYER

Kovar 6

TOP Tapsoba 7 – Sensazione di insuperabilità. Anche nei fatti non si scompone. Granitico.

Tah 6,5

Hincapie 6,5

Mukiele 7

TOP Palacios 7 – Stasera il giocatore più importante del Bayer, in entrambe le fasi.

Xhaka 6

Grimaldo 6 / Dal 94′ Andrich s.v.

FLOP Frimpong 5,5 – Poteva incidere di più, soprattutto fino all’uscita di Carlos Augusto. Si accontenta.

Tella 6,5

TOP Wirtz 7 – Tra quelli a crederci fino alla fine. Esce allo scadere mettendo dentro tutta la sua qualità. Da un suo traversone nasce il gol di Mukiele. / Dal 94′ Andrich s.v.

All.Xabi Alonso 7

INTER

TOP Sommer 7 – Un paio di interventi, in particolare quello su Tapsoba nei primi minuti evitano all’Inter una partita in salita. Non può nulla sul gol.

Bisseck 6

De Vrij 6,5

TOP Bastoni 6

Darmian 5,5

Frattesi 5,5 / Dal 65′ Barella 5,5.

Calhanoglu 6,5 / Dal 65′ Asllani 5,5.

Zielinski 6

Carlos Augusto 5,5 / FLOP Dal 55′ Dimarco 5 – Fa poco a livello offensivo e si addormenta nell’azione decisiva della partita.

FLOP Thuram 5 – Quelle pochissime volte in cui può far male, sbaglia la scelta. Ha trovato difensori alla sua velocità, che lo conoscevano molto bene. /Dal 65′ Lautaro 5,5.

FLOP Taremi 5,5 – Meglio di Thuram, ma non abbastanza per strappare la sufficienza piena. Manca in convinzione e cattiveria, per ora un parente lontano dell’attaccante del Porto. / Dall’85’ Arnautovic s.v.

All.Inzaghi 5

Arbitro Vincic 5

TABELLINO BAYER-INTER 1-0

89′ Mukiele

BAYER (3-4-3): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Mukiele, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Tella, Wirtz. All.: Xabi Alonso

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi (65′ Barella), Calhanoglu (65′ Asllani), Zielinski, Carlos Augusto (55′ Dimarco); Thuram (65′ Lautaro), Taremi. All.: Inzaghi

ARBITRO: Vincic (SLO)

AMMONITI: Calhanoglu, Carlos Augusto

SPETTATORI: 30.210

La Classifica aggiornata della Champions League: Liverpool 18*, Bayer Leverkusen 13*, Aston Villa 13*, Inter 13*, Brest 13*, Barcellona 12, Borussia Dortmund 12, Bayern Monaco 12*, Atalanta 11*, Arsenal 10, Monaco 10, Sporting CP 10*, Lille 10, Club Brugge 10*, Benfica 9, Atletico Madrid 9, Milan 9, Real Madrid 9, Celtic 9*, Manchester City 8, PSV Eindhoven 8*, Juventus 8, Dinamo Zagabria 8*, PSG 7*, Feyenoord 7, Shakhtar Donetsk 4*, Stoccarda 4, Sparta Praga 4, Sturm Graz 3, Girona 3*, Stella Rossa 3, Salisburgo 3*, Bologna 1, Lipsia 0*, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.

*1 partita in più