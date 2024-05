DIRETTA Serie A, Juventus-Salernitana 0-0: si comincia! – LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Juventus-Salernitana, gara delle 18 della trentaseiesima giornata di Serie A

Passata alla storia lo scorso anno per la clamorosa svista del VAR che ha confermato l’annullamento di un goal alla Juve per fuorigioco inesistente, Juventus-Salernitana può sancire il ritorno dei bianconeri in Champions League. Nonostante le imperfette condizioni fisiche di diversi giocatori, soprattutto in attacco, Massimiliano Allegri ha la vittoria a portata di mano contro una squadra che non è ormai più nulla da chiedere al campionato.

Complice l’incrocio in Coppa Italia, vinto dai bianconeri per sei a uno, quella di oggi sarà la terza sfida stagionale tra piemontesi e campani. Con la vittoria di ieri del Milan, il secondo posto è diventato ormai irraggiungibile aritmeticamente, ma i padroni di casa devono vincere anche per riprendersi la terza piazza in classifica, conquistata dal Bologna dopo il successo in casa del Napoli e la conseguente qualificazione in Champions. Stefano Colantuono, dal canto suo, ha chiesto ai suoi ragazzi un’altra prova d’orgoglio dopo aver fatto sudare la vittoria all’Atalanta nello scorso turno di campionato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Salernitana

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic; Zanoli, Tchaouna; Vignato, Ikwuemesi. All. Colantuono

