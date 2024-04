Serie A, Fiorentina-Sassuolo 5-1 | La cronaca del match

Si chiude questa lunga domenica della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Fiorentina e il Sassuolo

Il lungo weekend della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, che si è aperta venerdì con Frosinone–Salernitana, si chiude con l’ultima gara domenicale in programma tra la Fiorentina e il Sassuolo.

I padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, sono reduci dal pesante 4-1 patito contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, che ha sancito l’eliminazione dei viola dalla competizione. Resta ancora viva la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Conference League, ma dovranno necessariamente fare risultato positivo per non perdere ulteriore terreno da chi li precede. Di contro, i neroverdi dell’allenatore Davide Ballardini, arrivano a questo appuntamento dopo la cocente sconfitta interna della scorsa giornata, patita contro una diretta concorrente per la salvezza come il Lecce di Luca Gotti: 3-0 il risultato finale e emiliani al penultimo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-SASSUOLO

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Barak, Sottil; Kouame. All. Italiano

SASSUOLO (4-4-1-1): Consigli; Tressoldi, Kumbulla, Ferrari, Viti; Volpato, Obiang, Boloca, Doig; Thorstvedt; Pinamonti. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna 63, Roma 59, Atalanta 57, Lazio 55, Napoli 50, Fiorentina** 47, Torino 46, Monza 44, Genoa* 39, Lecce 36, Cagliari* 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese 29, Sassuolo* 26, Salernitana 15

* una partita in meno

** due partite in meno