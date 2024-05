Dalla furia di Vlahovic al nuovo caos, polveriera Juve: ‘mandato’ subito via

Brutto primo tempo della Juventus, con la Salernitana che è riuscita a passare in vantaggio con il sigillo di Pierozzi. Vlahovic nervoso

Primo tempo sorprendente all’Allianz Stadium. Dopo un approccio alla gara che definire soporifero sarebbe solo un eufemismo, i bianconeri non sono riusciti a far decollare il match, anzi. Prima del gol di Pierozzi, c’erano già state delle avvisaglie di un certo nervosismo tra le fila della Juventus.

Sotto questo punto di vista, Dusan Vlahovic è parso tra i più stizziti. Dopo aver ricevuto un’ammonizione per un classico step on foot, l’attaccante serbo si è lasciato andare ad una reazione piuttosto stizzita, protestando in maniera veemente all’indirizzo del direttore di gara. Il numero 9 della Juve solo dopo qualche minuto ha fatto “sbollire” la rabbia. I problemi della Juventus, però, non sono finiti qui. Lento e farraginoso, Manuel Locatelli è finito nel mirino di molti supporters bianconeri per un primo tempo piuttosto deludente. Ecco una rapida carrellata sui social:

