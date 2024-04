Tra scudetto e mercato: l’osservato speciale della ‘Triade’ nerazzurra | CM.IT

L’Inter festeggia il 20° scudetto e la seconda stella nel match contro il Torino: c’è un obiettivo sensibile per Marotta, Ausilio e Baccin nella formazione granata

Ci sono gli ex Lazaro e Bellanova al cospetto dei neo-campioni d’Italia dell’Inter, con i due giocatori che tornano con la maglia del Torino da avversari al Meazza.

Specialmente l’esterno destro di sta rendendo protagonista di un’ottima stagione in granata, con la dirigenza interista che non aveva puntato sul riscatto del classe 2000 di Rho dopo il prestito dal Cagliari. Ne ha così approfittato il Torino che ha fatto suo il cartellino di Bellanova, esploso sotto la Mole e finito nel mirino di diversi club di Premier League per il prossimo mercato estivo. Il patron Cairo valuta 20-25 milioni di euro il laterale, che intanto sogna l’azzurro e la chiamata del Ct Spalletti in vista degli Europei in Germania. Qualche rimpianto c’è anche per l’Inter, considerando il mancato apporto di Cuadrado (prelevato a parametro zero dopo l’addio alla Juventus) e il rendimento altalenante di Dumfries in quel settore del campo.

Calciomercato Inter, la strategia per il colpo Buongiorno

L’osservato speciale però della ‘Triade’ Marotta-Ausilio-Baccin nel pomeriggio tricolore e della festa scudetto è Alessandro Buongiorno, da tempi non sospetti sul taccuino degli uomini mercato di Viale della Liberazione.

Buongiorno è un pallino della dirigenza e andrebbe a svecchiare la casella centrale della difesa interista davanti Sommer. Cairo e il Torino sono però una bottega carissima, come dimostra anche la vicenda Bremer due anni fa e serviranno circa 40 milioni di euro per strappare il nazionale italiano al ‘Toro’ e alla concorrenza delle altre big Milan, Napoli e Juve. L’Inter – come raccolto da Calciomercato.it – valuta l’inserimento nella trattativa di alcune contropartite (come ad esempio Valentin Carboni, adesso in prestito al Monza) o proverà a incassare un prezioso tesoretto dalla cessione di alcuni giovani per cercare di arrivare a Buongiorno e fregiarsi così di un altro profilo di spessore nel reparto arretrato.