Marotta non perde tempo: ecco il primo colpo scudetto dell’Inter

L’Inter piega di nuovo il Milan nel derby e stravince il campionato: Marotta e Ausilio pronti a rinforzare ulteriormente la rosa di Inzaghi sul mercato

Missione compiuta per l’Inter che batte il Milan nel derby di San Siro e conquista il 20° scudetto della sua storia, oltre ovviamente alla seconda stella.

Campionato dominato da parte della squadra di Simone Inzaghi, che ha stracciato la concorrenza e prendendo in largo dopo lo scontro diretto casalingo contro la Juventus: uno spartiacque decisivo della stagione come sottolineato anche dal tecnico piacentino. L’Inter però non si ferma e ha già iniziato a panificare la prossima stagione, bloccando Zielinski e Taremi che sbarcheranno a parametro zero ad Appiano Gentile a luglio. Gli uomini mercato di Viale della Liberazione si sono già messi in moto per rinforzare ulteriormente la rosa di Inzaghi, secondo anche quelle che saranno le indicazioni dell’allenatore emiliano. L’ex Lazio presto metterà nero su bianco al rinnovo di contratto, chiedendo ovviamente garanzie sulla competitività della squadra per continuare il ciclo in nerazzurro.

Inter, Gudmundsson e Buongiorno gli obiettivi sul mercato

Il futuro di Inzaghi non è in discussione, con Marotta e Ausilio pronti ad accontentare l’allenatore sulle linee guida del mercato estivo.

Oltre a Taremi in attacco potrebbe arrivare un’altra punta, considerando che oltre a Sanchez anche Arnautovic rischia di fare le valigie e lasciare Milano. Il nome in cima alla lista dei dirigenti nerazzurro è quello di Gudmundsson, in evidenza con la maglia del Genoa. Le insidie però non mancano per il nazionale islandese, tra la concorrenza (tra cui figura anche la rivale Juventus) e il prezzo fissato dei ‘Grifoni’ che valutano almeno 30 milioni di euro il loro gioiello. Valutazione ancora superiore per quanto concerne Buongiorno, profilo seguito da tempi non sospetti dall’Inter per ringiovanire la casella centrale della difesa vista la carta d’identità di Acerbi e de Vrij. Cairo e il Torino non fanno sconti, chiedendo 40 milioni per il centrale della Nazionale di Spalletti. Tra i pali, infine, la dirigenza di Viale della Liberazione monitora la situazione di Bento, oltre a valutare un possibile ritorno del canterano Di Gregorio dal Monza.