DIRETTA Serie A, Genoa-Sassuolo 1-0 e Verona-Torino 0-0: gol di testa di Thorsby LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Genoa-Sassuolo e Verona-Torino, gare pomeridiane della trentaseiesima giornata

Dopo l’Empoli, nel palinsesto pomeridiano della trentaseiesima giornata toccherà ad altre due squadre implicate nella lotta salvezza scendere in campo per cercare punti decisivi. Reduce dalla bella vittoria contro la Fiorentina, il Verona ospita il Torino allo stadio Bentegodi per tentare di muovere un ulteriore e decisivo passo verso la permanenza in Serie A.

Di fronte al grande ex Ivan Juric, gli scaligeri guidati da Marco Baroni proveranno a mettere in cascina altro fieno, per mettere a segno un’impresa che dopo il calciomercato di gennaio e le vicissitudini societarie sembrava davvero impossibile. Gli ospiti, dal canto loro, vista la sconfitta del Napoli contro il Bologna sono ancora in piena corsa per la qualificazione alla prossima Conference League e in caso di vittoria si porterebbero ad un solo punto dai partenopei.

Se i gialloblu possono affrontare la sfida senza avere il fiato sul collo, non si può dire lo stesso per il Sassuolo che farà visita al Genoa di Alberto Gilardino. La vittoria contro l’Inter ha regalato una boccata d’ossigeno al grande ex di turno, Davide Ballardini, ma ora serve un’altra impresa per abbandonare la zona retrocessione superare momentaneamente l’Udinese, impegnato domani alle 18.30 contro il Lecce. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Sassuolo e Verona-Torino

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vazquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Henrique, Obiang, Thorstvedt, Doig; Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Davide Ballardini.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Centonze, Duda, Serdar, Cabal; Noslin, Lazovic; Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Lovato, Masina; Bellanova, Tameze, Ilic, Rodriguez; Ricci; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric

