Emergenza UFFICIALE contro i nerazzurri: assenza pesantissima

La Lazio con un gol per tempo batte l’Empoli all’Olimpico. Nel finale però è arrivata la beffa per i biancocelesti che perdono un titolare per la prossima partita

La Lazio torna al successo in campionato dopo il pareggio in casa del Monza della scorsa settimana. Tre punti pesanti contro l’Empoli che aveva bisogno di fare risultato in ottica corsa salvezza.

I biancocelesti hanno però portato a casa il bottino pieno grazie alle reti di Patric e Vecino e alle parate di Mandas, decisivo in più occasioni. Nel finale è però arrivata la beffa per i padroni di casa che saranno costretti a rinunciare ad Alessio Romagnoli per la prossima gara contro l‘Inter. Al 95′ è infatti arrivato un giallo pesante per il difensore che era diffidato e dovrà dunque saltare per squalifica la partita di San Siro.