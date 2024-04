PAGELLE E TABELLINO LAZIO-JUVENTUS 2-1: Milik-Allegri: fiuuu. Castellanos si sveglia

Pagelle e tabellino di Lazio-Juventus, match valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/24

LAZIO

Mandas 5,5

Casale 6,5

FLOP Romagnoli 5: si conferma il meno in condizione, il meno in palla di queste ultime settimane, soprattutto in difesa. Si perde Milik sul gol decisivo, magari stanco ma resta l’errore grosso e decisivo.

Gila 6,5. Dal 45′ Patric 6,5

Hysaj 6,5

Guendouzi 6,5. Dall’84’ Pedro sv

Cataldi 6,5. Dall’81’ Rovella sv

Marusic 7

Felipe Anderson 6. Dal 62′ Vecino

Luis Alberto 6

TOP Castellanos 7,5: sarebbe stata la notte più bella della sua vita, deve rimandarla. Due grandi gol, altri due assurdi divorati senza giustificazioni (di cui uno per sua fortuna in fuorigioco). Magari è un nuovo inizio. Dall’81’ Immobile sv

All.: Igor Tudor 6,5

JUVENTUS

Perin 6,5

Danilo 5

Bremer 6

FLOP Alex Sandro 5: quasi annunciato. Si fa dominare di testa da Castellanos, poi va a caccia di mosche nel resto della partita. Poco concreto, poco efficace. Poco nella Juve.

Cambiaso 5. Dal 70′ Weah 6,5

McKennie 5,5. Dall’81’ Yildiz sv

Locatelli 5

Rabiot 6

Kostic 5

Chiesa 6. Dal 92′ Alcaraz sv

Vlahovic 5,5. TOP Dall’82’ Milik 7: praticamente un pallone toccato. Che vale la finale di Coppa Italia. Non serve altro, salvando Allegri in tutti i sensi.

All.: Massimiliano Allegri 5

Arbitro: Daniele Orsato 6,5

Il tabellino di Lazio-Juventus 2-1

Marcatori: 12′ Castellanos (L), 48′ Castellanos (L), 83′ Milik (J)

Ammoniti: Locatelli (J), Rovella (L)

LAZIO (4-3-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila (45′ Patric); Hysaj, Guendouzi (84′ Pedro), Cataldi (81′ Rovella), Marusic; Felipe Anderson (62′ Vecino), Luis Alberto; Castellanos (81′ Immobile).

A disp.: Sepe, Renzetti, Pellegrini, Isaksen, Gonzalez.

All.: Igor Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (70′ Weah), McKennie (81′ Yildiz), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic (82′ Milik).

A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Iling-Junior, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalò, Nicolossi Caviglia.

All.: Massimiliano Allegri

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio); Assistenti: Carbone – Perrotti; IV Uomo: Marcenaro; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Irrati