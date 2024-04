Festa Inter, Cuadrado si fa beffe della Juventus: così fa infuriare i tifosi

L’Inter fa festa per le vie di Milano per la conquista dello scudetto e della seconda stella: Cuadrado fa arrabbiare i tifosi della Juventus

È festa grande in casa Inter per la conquista del 20° scudetto e la seconda stella, con la matematica del tricolore arrivata lunedì scorso dopo la vittoria nel derby contro i cugini del Milan.

I nerazzurri non lasciano niente per strada e conquistano i tre punti anche nella passerella contro il Torino, con ancora una volta sugli scudi Hakan Calhanoglu. Il turco firma una doppietta ed è infallibile dal dischetto: sono 15 le marcature stagionali dell’ex Milan, secondo miglior marcatore della corazzata di Simone Inzaghi dietro capitan Lautaro Martinez. A festeggiare è anche Juan Cuadrado, anche se il colombiano è stato probabilmente una delle poche note stonate della storica stagione dell’Inter in campionato. Il colombiano era già arrivato con grande scetticismo a Milano, contestato da una larga frangia della tifoseria visti i trascorsi e i trionfi con la maglia della rivale Juventus. Cuadrado era sbarcato a parametro zero alla corte di Inzaghi ed è rimasto ai box per oltre quattro mesi dopo l’operazione di novembre al tendine Achilleo.

Cuadrado fa festa con l’Inter: la Juve è ormai il passato

Nelle ultime settimane Cuadrado aveva accusato un nuovo guaio muscolare e nel match odierno è rimasto in panchina per tutta la durata della partita.

🚌 ⚫️🔵 #Inter – Il bus scoperto dei campioni d’Italia lascia San Siro: parte la parata scudetto dei nerazzurri per le vie di Milano, che si concluderà stasera in Piazza Duomo 🔥🎉 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/THgWbgI2ix — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 28, 2024

Nella festa sul pullman scoperto il colombiano si è dimostrato subito tra i più attivi all’uscita dal Meazza, cantando a squarciagola e postando sui social una foto con gli occhiali a forma di stella. Atteggiamento applaudito ovviamente dal pubblico interista, un po’ meno (eufemismo) dai suoi ex tifosi della Juve che lo hanno attaccato sui social. Per Cuadrado si tratta del 6° scudetto conquistato in Italia, il primo in nerazzurro dopo i cinque messi in bacheca nella lunga avventura a Torino. Nella stagione in corso con la casacca delI’Inter, il nativo di Necoclì ha totalizzato appena 9 partite per 262 minuti complessivi e al termine del campionato salvo clamorose novità non rinnoverà il contratto in scadenza con il club neo-campione d’Italia.