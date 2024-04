Patino, arrivano conferme: può sbarcare a Roma o alla Juve con Fratini | CM.IT

Il mercato della Roma e il mercato della Juventus condividono hanno alcuni obiettivi in comune: il duo Fratini-Patino al centro del dibattito

Ve lo avevamo anticipato due settimane fa: Charlie Patino è in scadenza di contratto a giugno con l’Arsenal. Oggi diversi organi di informazione hanno confermato la notizia, ma ci sono ulteriori novità sul giovane centrocampista.

Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, Patino non ha alcuna intenzione di restare ai Gunners sotto la guida di Mikel Arteta. Il 20enne mancino nativo di Watfors, con chiari origini spagnole, vuole fare il salto di qualità dopo le due stagioni in prestito in Championship (la Serie B inglese, ndr) con il Blackpool prima e con lo Swansea adesso. La possibilità di provare l’avventura in Italia lo affascina e ci sono due club in particolare che hanno messo gli occhi su di lui: la Juventus e la Roma. Per sapere chi tra le due è in vantaggio bisogna capire quale club riuscirà ad accaparrarsi Michele Fratini. Il noto talent scout italiano, infatti, è finito sul taccuino dei Friedkin e su quello di Giuntoli per il ruolo di capo scout. Essendo stato lui lo scopritore di Patino, è facile intuire che il destino dei due sia fortemente legato. Staremo a vedere chi la spunterà.