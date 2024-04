Juventus su Patino: dall’inserimento di Inter e Milan al contratto con l’Arsenal | CM.IT

Giuntoli ha intenzione di dare una accelerata al mercato della Juventus. Tra gli obiettivi c’è Patino, in scadenza con l’Arsenal e seguito anche da Inter e Milan

La vittoria contro la Fiorentina, che ha fatto seguito a quella nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio, ha riportato il sereno in casa Juventus. Grazie anche ai risultati delle italiane nelle coppe europee, la qualificazione alla prossima Champions League non sembra in discussione e Cristiano Giuntoli può iniziare a programmare le strategie di mercato.

La politica dei bianconeri è chiara: rinforzare e possibilmente ringiovanire la rosa, cercando di abbassare il monte ingaggi. Una sfida non certo semplice, ma che Giuntoli è intenzionato a vincere. In tale ottica è normale che il football director della Juve stia monitorando con molta attenzione il mercato dei futuri svincolati. Tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Charlie Patino, centrocampista inglese di chiari origini spagnole classe 2003, del quale per primo in Italia ha parlato il talent scout Michele Fratini. Il giovane mancino nativo di Watford ha fatto sapere tramite il suo entourage che a giugno ha intenzione di troncare i rapporti con l’Arsenal con cui è in scadenza di contratto tra poco più di due mesi e non nel 2025 come è stato riportato in modo errato da alcuni organi di informazione.

Calciomercato, Juve favorita su Milan e Inter per Patino: le ultime

Attualmente in prestito allo Swansea, nella Serie B inglese e reduce dall’altro prestito al Blackpool, Patino vuole avere una chance in prima squadra che però Arteta non sembra disposto a concedergli. Per questo lascerà Londra.

In questi giorni si è parlato di un interessamento del Fulham, ma per blasone e con la possibilità di giocare la Champions, il centrocampista preferirebbe trasferirsi alla Juve. Considerando le già ricordate origini iberiche, peraltro, non teme l’ambientamento dovuto alla lingua. Su Patino hanno messo gli occhi anche l’Inter, come vice Calhanoglu in caso di cessione di Asllani, ed il Milan qualora dovesse partire Bennacer. Ma ad oggi la destinazione più probabile in Serie A resta la Juventus. Anzi, il giocatore dell’Under 21 inglese si aspettava di poter sbarcare in Italia già lo scorso gennaio, quando invece Giuntoli optò per l’acquisto in prestito di Alcaraz. Ma è possibile che in quella occasione sia state poste le basi per il suo arrivo a costo zero in estate.