Panchina Napoli, da Calzona a Conte: le prossime mosse di De Laurentiis | CM.IT

Panchina Napoli, dal ritiro della squadra e la posizione di Calzona al sogno Conte: ecco le prossime mosse di De Laurentiis

Sono settimane decisive in casa Napoli. Oggi la squadra di Calzona è stata raggiunta dalla Roma al novantesimo dalla Roma, dicendo addio alle residue speranze di qualificazione alla prossima Champions League, mentre il presidente De Laurentiis è già al lavoro da tempo sul nuovo allenatore per la prossima stagione.

Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, il sogno per la panchina rimane Antonio Conte. Il tecnico ex Juve ed Inter resta il nome preferito di ADL, il Napoli aspetta di capire la risposta definitiva dell’allenatore.

Le alternative a Conte sono Gasperini e Pioli, mentre le prossime saranno sicuramente le ultime partite di Calzona alla guida della squadra. Il futuro dell’allenatore, infatti, è già deciso.

Napoli, ritiro e posizione Calzona: come stanno le cose

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, Calzona aveva già fatto preso posizione con la squadra, spiegando che, fosse arrivata una sconfitta con la Roma, non avrebbe ostacolato il ritiro a tempo indeterminato di De Laurentiis.

In ogni caso, non ci saranno cambi in panchina fino al termine della stagione: il Napoli chiuderà con Calzona per poi scegliere il nuovo tecnico per la prossima stagione.