Da Conte a Pioli, passando per Gasperini: cambia il piano di De Laurentiis | CM.IT

Da Antonio Conte a Gian Piero Gasperini, e non solo: la ricerca del nuovo allenatore del Napoli si restringe

Altro passo falso e sempre contro l’Empoli. Sempre ad Empoli. Il Castellani diventa stadio ostico per i campani, che videro sfumare la corsa scudetto al primo anno di Spalletti, passando dallo 0-2 al 3-2 in meno di 8 minuti da incubo.

Questa volta, la posta in palio è ben diversa. Calzona ha provato in tutti i modi a inculcare nella testa dei ragazzi la voglia di vincere, di migliorare la classifica, di centrare l’unico obiettivo stagionale rimasto ancora vivo: la qualificazione in Champions League. O quantomeno quella in Europa League.

In ogni caso, anche il terzo allenatore dell’anno non è riuscito a dare una scossa alla squadra, sempre prevedibile e sfiduciata. De Laurentiis già da mesi sta cercando un nuovo allenatore, poiché mister Calzona terminerà il contratto dopo l’ultima giornata di campionato. Saluterà tutti, ringrazierà la dirigenza e i calciatori e volerà in Slovacchia per preparare l’Europeo. In questi giorni, però, si sta sviluppando e delineando il futuro del club azzurro: il piano originale di Aurelio De Laurentiis sta cambiando, ecco chi sarà il nuovo allenatore del Napoli.

Napoli e i fantastici quattro: i dettagli sulla scelta del nuovo allenatore

Il sogno indiscusso resta sempre lo stesso. Arriva dalla Puglia e si chiama Antonio Conte. Durante questa stagione, De Laurentiis ha contattato l’ex mister della Juventus in diverse circostanze. Ad ottobre scorso, ad esempio, per rimpiazzare Rudi Garcia. Ma l’allenatore non avrebbe mai accettato una squadra in corso d’opera e si renderà disponibile solo dal 1 luglio.

Conte ha ricevuto la proposta per allenare il Napoli nella stagione 2024-25, ma attende e resta in allerta per altre offerte. De Laurentiis non ha incassato ancora il sì. Dunque, il presidente ha cercato chiaramente anche altri profili e quello più quotato al momento è Stefano Pioli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, si registrano contatti per l’attuale mister del Milan, che non proseguirà la sua avventura in rossonero nonostante abbia un contratto che lo leghi al 2025 con il club.

Pioli è un aziendalista, offrirebbe garanzie sotto il piano tattico e quindi darebbe una continuità a quanto ha cercato di costruire Calzona in questi mesi. Ma il presidente del Napoli valuta anche altre opzioni, per non restare impreparato e rimanere con un cerino in mano. Gasperini, quindi, è un altro profilo che la società campana sta valutando con attenzione, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it. Come per Pioli, anche Gasp ha un contratto che lo lega all’Atalanta fino al 2025. Ma se l’interesse della società partenopea si fa più concreto, il mister valuterà con attenzione la proposta economica, il progetto e si siederà a tavolino con la dirigenza bergamasca per definire il proprio futuro.

Infine, l’alternativa concreta a questi tre profili si chiama Vincenzo Italiano. L’allenatore della Fiorentina resterà svincolato al 1 luglio. Il Napoli è dietro il tecnico da molto tempo, poiché De Laurentiis ne apprezza le sue capacità. Un lavoratore instancabile, fermo sulle proprie idee e reduce da buoni cammini in Conference League: per due anni consecutivi ha portato la Viola in semifinale, sfiorando anche l’impresa l’anno scorso di vincere contro il West Ham. Italiano, però, rispetto a Conte, Pioli e Gasperini partirebbe da un gradino più basso nel grado di preferenze della dirigenza azzurra.