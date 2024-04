La Fiorentina la sblocca nel finale: Kouamé e Ikoné stendono la Salernitana | HIGHLIGHTS

I gol di Kouamé e Ikoné permettono alla Fiorentina di espugnare l’Arechi in una partita dalle pochissime emozioni

In uno stadio Arechi dal clima surreale, passa la Fiorentina che si impone per due reti a zero sulla Salernitana con i gol di Kouamé e Ikoné.

Primo tempo bloccato, con nessuna vera occasione da rete nella prima frazione di gioco, almeno fino al 39′ quando Ikoné apre il sinistro a giro, impegnando Ochoa che blocca a terra. Tre minuti dopo il numero 11 viola ha un’altra occasione dopo un’azione di Barak e Ranieri con Ikoné che si trova a calciare un rigore in movimento, sparando la palla clamorosamente a lato.

La ripresa si apre con la Fiorentina ancora a caccia del gol con Castrovilli che – servito da Barak – va a sbattere su Ochoa sprecando una buona occasione per il vantaggio. Al 76′ ci prova Kouamé che a tu per tu con Ochoa si fa ipnotizzare dal portiere viola. L’attaccante ivoriano si fa perdonare quattro minuti dopo, colpendo di testa su cross di Ranieri e realizzando un gol da centravanti puro. Un gol che spezza tutti gli equilibri della partita, con il gol di Ikoné in pieno recupero a sugellare il successo viola.

Salernitana-Fiorentina: highlights, classifica e tabellino

SALERNITANA-FIORENTINA 0-2

80′ Kouamé, 90+5 Ikoné

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 64*, Bologna 59, Roma 55**, Lazio 52*, Atalanta 51**, Napoli 49*, Fiorentina 47, Torino 46*, Monza 43, Genoa 39*, Lecce 35*, Cagliari 32*, Verona 31*, Empoli 31, Udinese 28, Frosinone 28*, Sassuolo 25*, Salernitana 15*

*una partita in più

** due partite in meno