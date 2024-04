Scontri e lancio di oggetti: paura prima del fischio d’inizio

Attimi di tensione prima del fischio d’inizio: scontri tra tifosi e forze dell’ordine all’esterno dello stadio

Nervosismo alle stelle e tensione all’esterno dello stadio: si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per disperdere la folla.

Mancavano pochi minuti al fischio d’inizio della partita tra Salernitana e Fiorentina, valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A, e all’esterno dello Stadio Arechi si sono registrati momenti di vera tensione. In particolar modo, nel maxi-parcheggio antistante il settore Tribuna, si sono registrati scontri tra supporter granata e forze dell’ordine.

I tifosi della Salernitana avrebbero cercato di entrare in contatto con quelli della Fiorentina: non è la prima volta, soprattutto in questi ultimi anni, vista la storica rivalità che divide le due tifoserie. Si è così reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine con l’arrivo degli agenti della Polizia di Stato i quali sono intervenuti utilizzando lacrimogeni per rispondere al lancio di oggetti e fumogeni.

Scontri prima della partita, caos a Salerno

Attimi di paura, dunque, allo stadio Arechi dove la Salernitana affronterà la Fiorentina in un match che per i padroni di casa vale ben poco, dato che la retrocessione aritmetica è dietro l’angolo e sarebbe potuta arrivare già quest’oggi se il Frosinone avesse vinto sul campo del Torino nel match delle 15.

Una situazione surreale (oggi si toccherà il nuovo record negativo di presenze stagionale) a cui si aggiunge l’episodio di violenza di questo pomeriggio, il tutto mentre centinaia di tifosi granata si accingevano ad entrare nell’impianto di via Allende per assistere alla partita valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Una situazione placata solo dall’intervento delle forze dell’ordine dopo circa trenta minuti durante i quali si è temuto il peggio per il possibile contatto tra esponenti delle due tifoserie. Il bilancio è di una decina di feriti tra le forze dell’ordine: tre di questi sono stati trasferiti in ospedale per ricevere le cure del caso. Solo contusi gli altri.