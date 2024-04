DIRETTA Serie A, Salernitana-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Gara domenicale delle 18 del trentatreesimo turno di Serie A, Salernitana-Fiorentina verrà seguita da Calciomercato.it

Dopo la qualificazione alle semifinali di Conference League, la Fiorentina fa visita alla Salernitana nella trentatreesima giornata di Serie A. Senza vittorie in campionato da ben cinque giornate, la squadra viola spera di non pagare ancora una volta le fatiche di coppa, come già successo in altre occasioni e di ritrovare il successo contro una squadra che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato.

Con l’organico praticamente al completo, Vincenzo Italiano cercherà di centellinare le forze in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì 24 aprile. La squadra di Stefano Colantuono, dal canto suo, proverà a rinviare il più possibile il verdetto matematico sulla retrocessione in Serie B. Oltre all’epurato Dia e agli infortunati di lungo corso, il mister amaranto dovrà fare a meno di Lassana Coulibaly, squalificato dal giudice sportivo. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Arechi in tempo reale.

Probabili formazioni Salernitana-Fiorentina

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Legowski, Basic, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Ikwuemesi. All: Colantuono

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikonè, Barak, Castrovilli; Sottil. All: Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 64*, Bologna 59, Roma 55**, Lazio 52*, Atalanta 51**, Napoli 49*, Torino 46*, Fiorentina 44**, Monza 43, Genoa 39*, Lecce 35*, Cagliari 32*, Verona 31*, Empoli 31, Udinese 28, Frosinone 28*, Sassuolo 25*, Salernitana 15

*una partita in più

** due partite in meno