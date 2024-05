“Nel futuro non si sa mai”: rinnovo Lautaro e Inzaghi, Zanetti non dà certezze | VIDEO CM.IT

Il vice presidente dell’Inter a margine della presentazione del suo libro-fumetto: “Presto ci sarà un confronto per rendere questa squadra più competitiva”

Dal rinnovo di Lautaro a Inzaghi, passando per il mercato fino a Zhang, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato a margine della presentazione del suo libro-fumetto da Libraccio in viale Romolo a Milano, dove parte del ricavato andrà alla ‘Pupi Onlus’, la sua fondazione benefica.

INZAGHI – “Bisogna fare i complimenti e a lui e al suo staff per lo straordinario lavoro che stanno facendo. Lui come Ferguson? Bisogna vivere nel presente, io mi auguro che lui abbia una carriera come quella di un maestro del calcio come Ferguson. L’anno scorso è stato molto criticato quando le cose non andavano bene in campionato, ma da parte nostra e sua c’è sempre stata la consapevolezza di poter uscire da questa situazione. E i risultati lo dimostrano con la finale di Champions e adesso lo scudetto. Lo merita per come ha superato quelle difficoltà, mantenendo sempre la calma e credendo nel suo lavoro”.

ZHANG – “Ci sentiamo spesso, lui è sempre vicino alla squadra ed è molto felice ovviamente della vittoria dello scudetto. Mancano pochi giorni alla scadenza (del rifinanziamento, ndr), ma la cosa più importante è che tutti lavoriamo per il bene dell’Inter e speriamo di continuare così”.

MERCATO – “Già qualcosa abbiamo fatto. Presto ci sarà un confronto per rendere questa squadra più competitiva, anche se questa rosa ha dimostrato di esserlo già per come ha vinto questo campionato. Mister Inzaghi sicuramente ha in mente quei giocatori che possono essere funzionali per il nostro progetto. L’anno prossimo vogliamo essere ancora competitivi in ogni competizione e cercare di arrivare in fondo anche in Champions League, malgrado ci siano squadre altrettanto forti. Vogliamo continuare nel nostro percorso”.

RINNOVO LAUTARO – “Non c’è da preoccuparsi, lo ha detto anche lui. Lo si vede nel quotidiano, è molto felice all’Inter. Ci sono i presupposti affinché Lautaro resti ancora tanti anni con noi e sia una Bandiera di questa squadra. Poi nel futuro non si sa mai, però lui ha grande senso di appartenenza verso questo club e rispetto per i tifosi. Non solo Lautaro però: tutti i giocatori di questa rosa hanno manifestato l’orgoglio di indossare la maglia dell’Inter”