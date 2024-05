DIRETTA Champions, Real Madrid-Bayern | Le formazioni ufficiali – LIVE

Seconda semifinale di ritorno della Champions League in programma tra il Real Madrid e il Bayern Monaco: si parte dal 2-2 dell’andata

Dopo quella disputata tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, ecco la seconda semifinale di ritorno della Champions League tra il Real Madrid e il Bayern Monaco.

I padroni di casa, guidati in panchina dall’italiano di Carlo Ancelotti, arrivano a questo appuntamento dopo la rotonda vittoria casalinga ottenuta contro il Cadice nell’ultimo turno di campionato che gli ha consentito, con la conseguente sconfitta del Barcellona di Xavi ad opera della sorpresa Girona, adesso seconda in classifica, di conquistare il titolo di campione di Spagna. Di contro, i bavaresi dell’allenatore Thomas Tuchel si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta esterna patita contro lo Stoccarda nell’ultimo turno della Bundesliga, già in tasca da tempo del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, avversario della Roma di Daniele De Rossi nella semifinale di Europa League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid.

FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-BAYERN MONACO

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Tchouameni, Rodrygo; Bellingham, Vinicius Junior.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. All. Tuchel.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)