Incubo Onana, con lo United è già finita: sostituto da 70 milioni

L’estremo difensore del Manchester United ha vissuto una stagione tremenda dopo la grande esaltazione con l’Inter

Potrebbe già essere giunta al capolinea l’avventura di André Onana con la maglia del Manchester United. Acquistato per oltre 50 milioni di euro dai ‘Red Devils’ per un affare monstre con l’Inter, il portiere camerunese ha abbassato di molto il suo rendimento, complice anche l’annata negativa vissuta da tutta la squadra ed una retroguardia facilmente perforabile da qualsiasi avversario.

L’estremo difensore che con la maglia dell’Inter un anno fa di questi tempi si apprestava a disputare la doppia semifinale di Champions League contro il Milan ed ottenere il pass per la finale di Istanbul, si ritrova adesso a vivere una situazione diametralmente opposta. Il suo approdo in Premier League, accompagnato da un enorme entusiasmo da tutta la piazza dopo gli ultimi anni poco brillanti di De Gea, si è rivelato un vero e proprio incubo. Su 47 presenze stagionali con lo United, Onana ha complessivamente incassato 79 reti, di cui 55 in campionato su 35 apparizioni.

Le critiche nei suoi confronti, che sembravano essere scemate nella fase centrale di quest’ultima annata, sono riapparse nelle ultime settimane anche a causa dei risultati negativi della formazione allenata da Erik ten Hag. Nonostante l’investimento da record sborsato per strapparlo all’Inter, il Manchester United starebbe addirittura pensando di sostituire il camerunese dopo un solo anno. Una bocciatura pesante nei confronti del portiere, condizionata da qualche errore di troppo commesso in alcune partite importanti.

Calciomercato Manchester United, occhi su Remiro della Real Sociedad al posto di Onana

Da una vecchia conoscenza dell’Inter ad un portiere che proprio i nerazzurri hanno affrontato per ben due volte nella fase a gironi dell’ultima Champions League.

Come riportato da ‘Marca’, infatti, il Manchester United avrebbe chiesto informazioni per Alex Remiro, portiere titolare della Real Sociedad. Il vero ostacolo nella corsa all’estremo difensore spagnolo è però rappresentato da una clausola rescissoria altissima, pari a 70 milioni di euro. I ‘Red Devils’ proveranno chiaramente ad intavolare una trattativa per evitare di dover pagare una cifra così alta, la quale – per logiche di mercato – dovrà in parte essere finanziata dall’addio di Onana dopo una sola stagione.