Nuovo allenatore Napoli, da Conte a Tedesco: ecco le cifre

Quanto guadagnerà il nuovo allenatore del Napoli: da Antonio Conte a Domenico Tedesco fino a Vincenzo Italiano, le cifre

E’ il mese della verità. Era febbraio quando Aurelio De Laurentiis svelò di voler decidere il suo nuovo allenatore per il Napoli ad aprile. I risultati e gli avvicendamenti in casa azzurra hanno stravolto i piani del dirigente.

Tanti nomi circolano attorno a Castel Volturno. Per un periodo la città ha sperato in Antonio Conte, poi le quotazioni di Stefano Pioli sono risalite ed è ritornato in auge persino Gian Piero Gasperini. Ci sono chiaramente degli ostacoli che devono essere superati, specialmente quelli legati ai contratti. E in effetti, tra tutti questi tecnici, la punta di diamante, il più costoso, il sogno proibito, si chiama Antonio Conte. Ma quanto potrà investire il presidente De Laurentiis per il nuovo allenatore?

Da Conte a Italiano fino a Marco Rose: gli stipendi dei possibili allenatori del Napoli

Perde quota il nome di Antonio Conte legato alla panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha cercato l’approccio con il tecnico pugliese già ad ottobre e a gennaio, come raccontato da Calciomercato.it, ma le pretese economiche sono alte. E in effetti, il passato dell’allenatore pugliese spiega quanto possa esser difficile poter sceglierlo assieme al suo staff.

Infatti, Antonio Conte negli ultimi anni ha sempre percepito un salario molto importante. Nella sua ultima esperienza al Tottenham ha toccato la cifra di 17 milioni di sterline; in precedenza all’Inter 10 milioni a stagione, mentre al Chelsea circa 8. Il Napoli ha toccato questi numeri solo con il rinnovo del contratto a Osimhen, in cui è stata posta una clausola rescissoria fissata a 120 milioni. Insomma, un aumento di contratto con tanto di accordo per lasciarlo andare via già da quest’estate. Un compromesso amichevole.

Stefano Pioli, altro nome in voga visto il ciclo finito al Milan, è partito in rossonero con un contratto da circa 3 milioni di euro e ora ne percepisce 4. Cifre ragionevoli. Incremento notevole per Gasperini, che ha iniziato l’avventura all’Atalanta otto anni fa con uno stipendio da 1,5 milioni e ora è raddoppiato a 3 milioni. E poi c’è Vincenzo Italiano, che alla Fiorentina percepisce 1,7 milioni a stagione e tra poche settimane terminerà la sua esperienza viola.

Dall’estero possono arrivare Domenico Tedesco e Marco Rose. Il primo, italiano, è ct del Belgio. Al 2019 aveva un contratto con lo Schalke 04 da 600 mila euro. La sua carriera ha preso una svolta, anche economica, prima con lo Spartak Mosca, poi con il Lipsia e attualmente dalla federcalcio belga percepisce poco meno di 2,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda il tecnico del Lipsia, le cifre sono leggermente più alte. E in questa lista dei papabili allenatori del Napoli si posizionerebbe al secondo posto dietro Antonio Conte. Infatti, Marco Rose guadagna 4,5 milioni al Lipsia e potrebbe accettare l’avventura azzurra a tali condizioni economiche.