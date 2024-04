Napoli, i soldi di Osimhen per fregare la Juve: colpaccio De Laurentiis

Victor Osimhen è destinato a lasciare il Napoli in estate: super tesoretto per i partenopei che cercano di beffare la Juventus sul mercato

Non è un mistero il ‘debole’ di Giuntoli per Teun Koopmeiners, che oggi cercherà di trascinare l’Atalanta nel tempio di ‘Anfield’ nel match di Europa League contro il Liverpool.

Gli occhi questa sera del Dt della Juventus saranno puntati sul forte centrocampista olandese, nome cerchiato in rosso sull’agenda della dirigenza della Continassa in estate per rinforzare la mediana della ‘Vecchia Signora’. Lo stesso Giuntoli aveva sondato il giocatore già ai tempi del Napoli, ma non c’è solo la ‘Vecchia Signora’ sulle tracce di Koopmeiners che intriga le big di Premier (e lo stesso Liverpool) oltre sempre al club partenopeo in Italia. Manna dalla Juve farà le valigie per la Campania e sogna di rifilare subito uno ‘scherzetto’ a Giuntoli in sede di mercato nella prossima campagna estiva.

Calciomercato Juventus, occhio al Napoli: nuovo duello per Koopmeiners

Il Napoli quindi sarebbe pensando nuovamente a Koopmeiners che l’Atalanta valuta almeno 60 milioni di euro, forte della concorrenza dall’estero e di un contratto in scadenza nel 2027.

La Juventus per abbassare la valutazione dei bergamaschi potrebbe inserire delle contropartite gradite a Gasperini: da Soulé a Miretti, passando per Huijsen. Il Napoli però non mollerebbe la prese e potrebbe nuovamente fiondarsi sul nazionale olandese, facendo ovviamente leva sul super assegno che arriverà dalla cessione di Osimhen, destinato a partire e col Paris Saint-Germain che avrebbe intenzione di versare nelle casse di De Laurentiis i 120 milioni della clausola rescissoria. Tesoretto ‘monstre’ che il Napoli, oltre a destinare per l’erede del nigeriano, reinvestirebbe anche per soffiare Koopmeiners alla rivale Juve. Le schermaglie sono già iniziate tra Giuntoli e Manna.