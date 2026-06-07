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La Juventus pensa a Ruggeri, possibile ritorno in Serie A | CM

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Matteo Ruggeri potrebbe tornare in Serie A dopo una sola stagione con il terzino dell’Atletico Madrid che rischia di salutare i Colchoneros durante la prossima estate.

Matteo Ruggeri
La Juventus pensa a Ruggeri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riportato da Marca, l’Atletico Madrid sarebbe fortemente interessato a Marc Cucurella, terzino del Chelsea che potrebbe tornare in patria per vestire la maglia della formazione allenata da Diego Pablo Simeone.

Nel caso in cui dovesse andare in porto l’affare tra Chelsea e Atletico Madrid, Matteo Ruggeri potrebbe tornare in Serie A. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, una delle squadre maggiormente interessate all’ex Atalanta sarebbe la Juventus. Classe 2002, Ruggeri arriva da una buona stagione vissuta con la maglia dell’Atletico Madrid e potrebbe salutare la capitale spagnola per una somma attorno ai 22 milioni di euro.

Se dovesse concludersi positivamente la trattativa per il ritorno di Ruggeri in Italia, la Juventus potrebbe dare l’ok alla cessione di Cambiaso durante l’estate per fare spazio al classe 2002 in rosa.

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