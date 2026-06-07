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Erede Freuler dal Brasile: ecco l’offerta del Bologna | CM

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Il club rossoblu sta scandagliando anche il mercato sudamericano per rinforzare il centrocampo

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, Remo Freuler ha sin qui rifiutato tutte le offerte di rinnovo del Bologna, divenendo un obiettivo appetibile per diverse squadre, italiane e non. In Serie A, il suo nome è stato accostato soprattutto a Fiorentina, Juventus Roma, ma nelle ultime ore si parla anche di un possibile approdo al Besiktas per seguire Vincenzo Italiano.

Remo Freuler saluta i tifosi
Erede Freuler dal Brasile: ecco l’offerta del Bologna | CM (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il club felsineo, dal canto suo, non resta certo a guardare e sta seguendo già diverse piste per rinforzare il centrocampo. Una di queste conduce anche in Brasile, dove Giovanni Sartori ha da tempo messo nel mirino Cauan Barros.

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il budget iniziale stanziato per il mediano 22enne è stato di 5-6 milioni di euro, ma il Vasco da Gama vorrebbe qualcosina in più (8-10 milioni) per lasciar partire il calciatore, che a gennaio è stato seguito anche dal Como.

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