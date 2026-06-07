Freuler potrebbe seguire Italiano, colpo a zero in vista

Vincenzo Italiano si è trasferito al Besiktas, andando ad accettare una proposta che gli permetterà di guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione.

L’ex allenatore del Bologna si è messo subito al lavoro per cercare di trovare i giusti rinforzi in vista della prossima stagione mettendo nel mirino anche alcuni calciatori della Serie A.

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, chi potrebbe seguire in Turchia l’allenatore ex Fiorentina e Bologna è Remo Freuler. Oltre al Besiktas, che ha fiutato il possibile colpo a costo zero, ci sarebbero anche altre squadre turche sulle tracce dell’ex Atalanta, pronto ad una nuova sfida arrivato agli ultimi giorni di contratto col Bologna. La trattativa per il rinnovo con i rossoblu appare ferma e il classe 1992 potrebbe decidere di salutare un’altra volta il campionato italiano.