Milan, sei mesi buttati: l’allenatore è furibondo

L’atteggiamento del Milan non è andato giù all’allenatore che è rimasto deluso dal club rossonero: per lui c’è stata mancanza di rispetto

Il No-petegui, la ribellione social e non solo dei tifosi del Milan contro l’arrivo di Lopetegui in panchina, sembra essere andata a bersaglio.

La società rossonera, ad oggi, ha abbandonato la pista che porta all’allenatore spagnolo e continua la caccia al nuovo tecnico. Con Pioli ormai agli ultimi atti della sua avvenuta a Milano (è tra i papabili per la panchina del Napoli), Cardinale, Furlani e Ibrahimovic devono scegliere il nuovo ‘comandante’ della truppa milanista.

Non un’impresa facile visto che, ad esempio, sul nome di De Zerbi c’è il pressing del Bayern Monaco, mentre per Thiago Motta la Juventus si è mossa in largo anticipo. Calciomercato.it ha raccontato anche di contatti con van Bommel e Fonseca, ma – ad oggi – non si è arrivati ad una decisione definitiva.

Anche per questo i rossoneri avrebbero provato a riallacciare i rapporti con Lopetegui, con nuovi contatti per valutare se lo spagnolo fosse disponibile a riprendere la trattativa una volta che il ‘rumore’ social si fosse placato.

Calciomercato Milan, Lopetegui deluso: aspetta United e Bayern

La risposta dell’ex Siviglia – stando a quanto riportato da ‘as.com’ – non è stata però positiva. Lopetegui è rimasto deluso dal comportamento del Milan: si considerava ormai il nuovo allenatore rossonero, per sei mesi ha lavorato come se lo fosse e il dietrofront della società è stato considerato come una mancanza di rispetto.

Ecco perché ora il 57enne sta guardando ad altre possibili destinazioni, dopo aver detto no ad alcune squadre perché convinto di essere il nuovo allenatore del Milan. West Ham, Manchester United e Bayern Monaco le società che avrebbe avuto contatti con l’entourage di Lopetegui e che ora hanno la possibilità, volendo, di affondare il colpo.